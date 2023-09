Aktuell Land

Mann mit 4,5 Promille aufgegriffen

Einen Mann mit annähernd 4,5 Promille Alkohol im Blut hat die Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) in Gewahrsam genommen. Passanten hatten den 43-Jährigen am Dienstag auf dem Gehweg liegen sehen und die Polizei informiert, heißt es in einer Mitteilung. Die Beamten weckten den Mann auf, woraufhin dieser die Polizisten angepöbelt habe. Er musste zum Ausnüchtern die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.