Aktuell Land

Mann mit 3,9 Promille am Steuer

Ein Autofahrer ist in Pforzheim mit 3,9 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Zeuge hatte wegen der auffälligen Fahrweise des 41-Jährigen die Polizei verständigt, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Der Mann, der mit zwei Mitfahrern unterwegs war, hatte am Mittwoch sein Auto geparkt und wurde dann von der Polizei angetroffen. Nachdem der vorläufige Atemalkoholwert von 3,9 Promille gemessen wurde, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.