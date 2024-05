Aktuell Land

Mann legt Steine auf Gleise: Güterzug muss notbremsen

Ein Mann hat am Bahnhof in Malsch im Kreis Karlsruhe mehrere Steine auf die Gleise gelegt. Ein Güterzug musste in der Nacht auf Mittwoch deshalb eine Notbremsung einleiten, wie die Bundespolizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand.