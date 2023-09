Aktuell Land

Mann lebt mit Leiche - Staatsanwalt: Kein Fremdverschulden

Nachdem ein Mann rund dreieinhalb Jahre mit der Leiche mutmaßlich seiner Ehefrau in einer Wohnung in Wertheim gelebt hat, hat die Obduktion keine Anzeichen auf ein Verbrechen ergeben. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte ein Sprecher der Mosbacher Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Nun werde noch eine DNA-Analyse gemacht, um die Identität der Frau zu bestätigen. Dann sei das Todesermittlungsverfahren für die Behörde abgeschlossen.