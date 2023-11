Aktuell Land

Mann inhaliert wohl Lachgas und fährt Auto: Anzeige

Weil er mutmaßlich seinen Wagen in Baden-Baden steuerte, nachdem er Lachgas konsumiert hat, muss ein Autofahrer mit einer Anzeige rechnen. Polizeiermittlungen zufolge soll er vor Fahrtantritt zwei Kartuschen inhaliert haben. Bei einer Überprüfung durch Streifenbeamte in der Nacht auf Dienstag habe der 54-Jährige kaum laufen können und weitere Ausfallerscheinungen gezeigt, hieß es in einer Mitteilung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Zeuge hatte zuvor die Polizei informiert, weil der Mann sein Auto ungesichert als Pannenwagen abgestellt hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ihm der Sprit ausgegangen war. Der Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt - unter den Straftatbestand fällt auch der Konsum berauschender Mittel wie Lachgas.