Mann in Stuttgart niedergeschlagen und ausgeraubt

Zwei Unbekannte sollen einen alkoholisierten Mann am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart von hinten angegriffen und niedergeschlagen haben. Der 59-Jährige sei bei dem Angriff leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Angreifer haben dann unter anderem das Handy, die Geldbörse und den Rucksack des Mannes geraubt. Im Anschluss flohen die beiden. Die Beamten fanden schließlich den Schlüssel und das Handy völlig zerstört in der Nähe wieder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.