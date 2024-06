Mann in Pforzheim mutmaßlich niedergestochen

Der Schriftzug »Polizei« auf der Kühlerhaube eines Autos, aufgenommen während einer Verkehrskontrolle an der Berliner Straße.

Ein Mann ist in Pforzheim mutmaßlich niedergestochen und schwer verletzt worden. Polizeiangaben von Mittwoch zufolge soll sich der 26-Jährige am späten Vorabend nahe dem Pforzheimer Stadttheater aufgehalten haben und von mehreren Unbekannten angegriffen worden sein. Diese sollen mehrfach auf ihn eingeschlagen haben. Einer der Täter soll mehrmals mit einem spitzen Gegenstand auf ihn eingestochen haben. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Pressemitteilung