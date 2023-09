Aktuell Land

Mann in Kleingartenanlage erschlagen: 44-Jähriger in Haft

Wegen des Verdachts des Totschlags in einer Ulmer Kleingartenanlage sitzt ein 44 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, soll der Mann am Sonntag seinen Nachbarn in der Anlage getötet haben. Demnach hatte sich der Verdächtige am Montagabend betrunken persönlich an der Wache der Justizvollzugsanstalt in Ulm gemeldet. Das Amtsgericht habe am Dienstag einen Haftbefehl gegen den verdächtigen Deutschen erlassen.