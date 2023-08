Aktuell Land

Mann im Gleisbett von Zug gestreift

Ein Zug hat in Riegel am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) einen Mann gestreift, der sich unerlaubt im Gleisbett aufgehalten hatte. Der Zugführer der Rheintalbahn habe einen Schlag gespürt und leitete eine Notbremsung ein, bei der im Zug glücklicherweise niemand verletzt wurde, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.