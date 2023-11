Aktuell Land

Mann greift Polizisten in Baden-Badener Gaststätte an

Bei einem Polizeieinsatz in einem Hotel in Baden-Baden hat ein Mann mehrere Beamte angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete die Wirtin am Samstag, dass ein Besucher sich weigere, die Hotelgaststätte zu verlassen. Auch nach dem Eintreffen der Beamten wollte der 27-Jährige nicht gehen, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.