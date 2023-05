Aktuell Land

Mann greift Kundin in Tübinger Buchhandlung mit Messer an

Ein Mann soll eine Frau in einer Tübinger Buchhandlung mit dem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Der 40-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge der zufällig anwesenden Kundin willkürlich einen Stich in den Oberkörper versetzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die 56-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, der mutmaßliche Täter ließ sich am Tatort widerstandlos festnehmen. Zu den Hintergründen und dem genauen Hergang der Tat machte die Polizei keine Angaben, Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts seien aufgenommen worden. Zunächst hatte das »Schwäbische Tagblatt« berichtet.