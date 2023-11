Aktuell Land

Mann gibt sich als Polizist aus

Ein 32-Jähriger hat sich in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) als Polizist ausgegeben, Zutritt zur Polizeiwache verlangt und einen Autofahrer angehalten. Der falsche Polizist kam am Samstagabend zum Polizeirevier Schwäbisch Gmünd und wollte in die Wache kommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil er keinen triftigen Grund für diesen Wunsch nennen konnte, verwiesen ihn die Beamten des Reviers.