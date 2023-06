Aktuell Land

Mann gerät mit Motorrad in Gegenverkehr: schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 39 in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Motorradfahrer in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Der 21-Jährige habe am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei frontal mit einem Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Die 53-jährige Autofahrerin habe den Zusammenstoß nicht verhindern können. Der 21-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.