Mann geht mit Messer auf Kneipengast los

Weil er versucht haben soll, mit einem Messer auf einen Mann einzustechen, ist ein 34-Jähriger in einer Karlsruher Kneipe festgenommen worden. Wegen der mutmaßlichen versuchten Tötung ordnete der Haftrichter Untersuchungshaft an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.