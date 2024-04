Mann geht mit Holzstab auf 72-Jährigen los

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Stuhlbein oder Holzstab ist ein Unbekannter in Ludwigsburg auf zwei Menschen losgegangen und hat mindestens einen von ihnen leicht verletzt. Der 24-Jährige soll nach Angaben der Polizei vom Mittwoch zunächst einen Mann mit einem Stuhlbein geschlagen haben. Danach sei er am Dienstag mit einem Holzstab auf einen 72-Jährigen losgegangen und habe ihn mehrmals an Kopf, Rücken und Beinen getroffen. Er soll den 72-Jährigen auch kurz verfolgt haben, der in ein Einkaufszentrum flüchtete. Der Senior wurde leicht verletzt. Ob der andere Mann ebenfalls verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Polizei nahm den 24-Jährigen kurz darauf fest. Dabei entdeckten die Beamten bei ihm auch noch ein Küchenmesser. Gegen ihn wurden Strafanzeigen erstattet, es besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

