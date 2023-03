Aktuell Land

Mann flüchtet vor Polizeikontrolle und gefährdet andere

Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist in Stuttgart vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei mehrere andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl gegen den Mann, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 56-Jährigen wird wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.