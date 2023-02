Aktuell Land

Mann flüchtet vor Alkoholkontrolle in den Neckar

Bei der Flucht vor einer Alkoholkontrolle ist ein junger Mann in den Neckar in Heidelberg gesprungen. Der 22-Jährige war in der Nacht auf Freitag Schlangenlinien fahrend auf einem E-Scooter erwischt worden, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kontrolle gab er sich als 17-Jähriger aus und tat nur so, als ob er in das Atem-Alkoholgerät pusten würde.