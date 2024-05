Aktuell Land

Mann fällt von Boot und verletzt sich an Propeller

Ein Mann hat sich bei einem Sturz von seinem Boot im Bodensee am Propeller des Außenbordmotors verletzt. Sein Schlauchboot überholte am Montagabend ein anderes Boot im Seerhein und geriet durch die Wellen ins Wanken, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann verlor das Gleichgewicht und ging über Bord. Beim Sturz ins Wasser zog er sich Schnittwunden vom Propeller seines Bootes zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.