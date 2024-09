Mann fällt aus Fenster und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Sturz aus dem Fenster einer Asylunterkunft in Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Mann schwer verletzt worden. Angaben einer Polizeisprecherin zufolge war zunächst unklar, ob der 25-Jährige gestoßen wurde oder ohne Einwirkung anderer aus dem Fenster fiel. Das sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann fiel aus dem zweiten Obergeschoss, das Fenster war geöffnet. Vor dem Sturz war es in dem Zimmer der Unterkunft in der Nacht auf Dienstag zu einem Streit und einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.