Aktuell Land

Mann fährt mit gestohlenem Auto auf einen Polizisten zu

Ein 25 Jahre alter Mann soll in Geislingen (Kreis Göppingen) ein Auto gestohlen haben und bei einer Kontrolle auf einen Polizeibeamten zugefahren sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Auto am Sonntag gestohlen worden. Entdeckt wurde das Fahrzeug am Montagabend von Zeugen, die die Polizei alarmierten.