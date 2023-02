Aktuell Land

Mann fährt in Bushaltestellenhäuschen: Schwer verletzt

Ein Mann ist mit seinem Auto in ein Bushaltestellenhäuschen gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 25-Jährige kam laut Polizei am frühen Sonntagmorgen nach rechts von einer Fahrbahn in Stuttgart ab. Grund dafür sei vermutlich gewesen, dass er zu schnell gefahren und betrunken gewesen sei, so die Beamten. Das Auto prallte zunächst gegen ein Haltestellenschild und dann gegen das Bushaltestellenhäuschen. Nach wenigen Metern kam das Auto dann auf der Seite zum liegen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 35.000 Euro.