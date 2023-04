Aktuell Land

Mann fährt angetrunken durch Ulm und beschädigt Autos

Mehrere Autos beschädigt hat ein alkoholisierter Mann auf seiner Fahrt durch Ulm. Polizeiangaben von Mittwoch zufolge verursachte der 42-Jährige am späten Dienstagabend einen Schaden von 60.000 Euro. Der Mann touchierte demnach Autos, beschädigte mehrere geparkte Wagen und fuhr einfach weiter. Laut Polizei lassen sich Unfallschäden an drei Autos dem Mann zuordnen, bei anderen Wagen dauern die Ermittlungen an, drei mussten abgeschleppt werden.