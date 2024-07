Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist im Steißlinger See in Landkreis Konstanz ertrunken. Der 73-Jährige geriet aus bislang ungeklärter Ursache unter Wasser, wie die Polizei mitteilte. Taucher der DLRG hätten den Mann aus dem Wasser retten und an Land ziehen können. Unter Leitung eines Notarztes leisteten die Taucher Erste Hilfe. Doch der Mann starb nach dem Vorfall am Donnerstag noch vor Ort.