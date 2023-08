Aktuell Land

Mann ersticht mutmaßlich Wohnungsnachbarn: Geständnis

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung mit einem Wohnungsnachbarn in Herrenberg (Kreis Böblingen) hat ein Mann die blutige Attacke eingeräumt. »Er bereut die Tat. Es tut ihm leid«, heißt es in einer Erklärung, die der Anwalt des 62-Jährigen zum Auftakt des Mordprozesses am Montag vor dem Stuttgarter Landgericht verlas.