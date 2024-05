Aktuell Land

Mann entfernt Unkraut mit Gasbrenner und setzt Haus in Brand

Mit einem Gasbrenner hat ein Mann ein Haus im Landkreis Ravensburg in Brand gesetzt. Mit den Flammen wollte der 30-Jährige am Dienstag Unkraut auf der Terrasse und im Treppenaufgang des Gebäudes in Wangen im Allgäu entfernen. Dabei fing die Unterkonstruktion des Hauses laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch Feuer.