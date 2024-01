Aktuell Land

Mann droht Familie und beschädigt neun Autos

Mit einem Baseballschläger hat ein Mann in Rottweil mehrere Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag schlug der betrunkene und berauschte 23-Jährige in der Nacht zum Donnerstag auf dem Weg zu seiner Familie auf neun geparkte Fahrzeuge ein. Zuvor soll er nach Polizeiangaben gegenüber einem Verwandten damit gedroht haben, seiner Familie Schaden zuzufügen. Außerdem wehrte sich der Mann gegen die Polizei, spuckte um sich und beleidigte die Beamten. Er wurde zunächst in eine Klinik gebracht, die Staatsanwaltschaft Rottweil setzte ihn aber wieder auf freien Fuß. Es wird weiter ermittelt.