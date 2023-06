Aktuell Land

Mann brennt Unkraut ab: Nachbarhaus in Flammen

Nachdem ein Nachbar Unkraut angezündet hat, ist ein Wohnhaus in Laupheim (Kreis Biberach) in Brand geraten. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehr als 300.000 Euro. Sie hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Drei Menschen wurden durch Rauchgas leicht verletzt, zwei erlitten einen Schock. Den Angaben nach brannte ein 52 Jahre alter Mann am Dienstag Unkraut ab, wodurch eine Hecke Feuer fing. Durch den Wind griff das Feuer auf das Nachbarhaus über, dessen Dachstuhl in Vollbrand geriet.