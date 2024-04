Aktuell Land

Mann bewaffnet sich mit Armbrust und droht zu schießen

Ein Mann soll sich in Immendingen mit einer Armbrust bewaffnet, in einem Haus verschanzt und gedroht haben, auf jeden zu schießen, der sich dem Haus nähert. Die Polizei konnte den Mann am Donnerstagabend nach rund drei Stunden zur Aufgabe bewegen und durch Spezialkräfte überwältigen, wie es in einer Mitteilung von Freitag heißt.