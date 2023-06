Aktuell Land

Mann besprüht eingesperrtes Messer-Opfer mit Pfefferspray

Ein Mann soll in Böblingen sein Opfer mit einem Messer verletzt, mit Pfefferspray besprüht und in einen Bauwagen eingesperrt haben. Die Tat kam erst durch einen zufälligen Unfall zu Tage, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Demnach geriet der 30-Jährige mit seinem 44-jährigen Opfer ersten Erkenntnissen nach in Streit und wollte diesen mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzen. Durch eine Abwehrbewegung wurde das Opfer leicht am Arm getroffen.