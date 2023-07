Aktuell Land

Mann bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Bei einem Wohnungsbrand im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist ein 67-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brannte am Sonntagmorgen ein Gebäude in Breisach, in welchem die Stadt überwiegend Wohnungslose untergebracht hat. Alle 21 anwesenden Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Der 67-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.