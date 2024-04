Aktuell Land

Mann bei Unfall auf Landstraße lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße in Immendingen (Kreis Tuttlingen) sind drei Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein 30-Jähriger war am Freitag auf die Landstraße eingebogen - dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 25-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten Landstraße fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der 30-Jährige wurde nach einer notärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine 24 Jahre alte Mitfahrerin und die 25-Jährige wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Die Landstraße 225 musste im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt werden.