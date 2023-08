Aktuell Land

Mann bei Raub schwer verletzt: Festnahme

Die Polizei hat einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der einen 67-Jährigen in einer Bank verprügelt und ausgeraubt haben soll. Nachdem der 67 Jahre alte Mann am Sonntag in Konstanz in die Bankfiliale eingetreten war, kam es zunächst zu einer verbalen, dann zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Der 67-Jährige ging zu Boden und wurde mehrfach getreten.