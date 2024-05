Mann bei Jagdausflug erschossen - Sohn festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Spaziergänger hatten der Polizei zufolge am Mittwochnachmittag bei Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) die Leiche des 54-Jährigen gefunden. Beinahe zeitgleich meldete sich demnach die Frau des Opfers, weil ihr Sohn ihr am Telefon gesagt habe, er habe seinen Vater während des gemeinsamen Jagdausflugs erschossen. Der 18-Jährige stellte sich später der Polizei in Denkendorf in Baden-Württemberg. In seinem Auto fanden die Beamten ein Gewehr und stellten es sicher.