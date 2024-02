Aktuell Land

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Ein stark blutender 22 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Tuttlingen von Passanten entdeckt worden. Er habe laut den Angaben der Polizei eine Auseinandersetzung mit einer anderen Person gehabt. Dabei habe er Schnittverletzungen an der Hand erlitten. Der Verletzte machte keine Angaben zu dem Vorfall. Die Polizei versucht nun zu klären, wer den Mann so schwer verletzte.