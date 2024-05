Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Auseinandersetzung auf einem Firmengelände in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann sei nach dem Vorfall am Freitagvormittag festgenommen worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit. Weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht. Die Ermittlungen dauerten laut dem Sprecher an. Zunächst hatten die »Fränkische Nachrichten« über den Vorfall berichtet.