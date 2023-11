Aktuell Land

Mann bei Arbeitsunfall unter Häcksler eingeklemmt

Ein Arbeiter ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Berg (Kreis Ravensburg) unter einem Häcksler eingeklemmt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten der 29-Jährige und ein Kollege am Donnerstagmittag ein Rad an der Maschine austauschen und hoben sie dazu mit einem Wagenheber an.