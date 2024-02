Aktuell Land

Mann beißt 19-Jährigem bei Fastnachtsveranstaltung in Nase

Ein Unbekannter hat in Friedrichshafen einem 19 Jahre alten Mann auf der Tanzfläche einer Fastnachtsveranstaltung in die Nase gebissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, musste der 19-Jährige am Samstagabend mit Bissverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Von dem Angreifer fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.