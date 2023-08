Aktuell Land

Mann begeht an vier Tagen viermal Widerstand gegen Polizei

Ein Mann hat in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) in vier Tagen in Folge viermal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet. Das erste Mal bekam es die Polizei mit dem 32-Jährigen am Montag zu tun: Der vermutlich Alkoholisierte wollte die Wohnung eines Mannes nicht verlassen, für den er zuvor als Pfleger gearbeitet hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wehrte sich und beleidigte herbeigerufene Beamte, von denen er schließlich festgenommen wurde. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen.