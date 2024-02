Aktuell Land

Mann bedroht und beschießt zwei Männer mit Softair-Waffe

Zwei Männer sind am Sonntag an einer Bushaltestelle in Ludwigsburg mit einer Softair-Waffe bedroht und beschossen worden. Der 34-jährige Verdächtige soll zuvor mit den beiden Männern im Bus gesessen und sich mit einem Schal maskiert haben, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem er auf die beiden geschossen haben soll, seien die beiden Männer im Alter von 24 und 27 Jahren davongerannt.