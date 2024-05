Aktuell Land

Mann bedroht Frau in Wohnung

Spezialkräfte der Polizei haben einen Mann festgenommen, der in einer Wohnung in Wildberg (Kreis Calw) eine Frau bedroht haben soll. Die Polizei ging davon aus, dass der 53-Jährige im Besitz einer Schusswaffe war und die 41-Jährige am Sonntag am Verlassen der Wohnung hinderte, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim am Montag mitteilten. Zwischen dem Mann und der Frau gab es demnach eine Vorbeziehung. In der Wohnung wurde noch eine dritte Person angetroffen. Nähere Auskünfte gab es zunächst nicht. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe entdeckt und sichergestellt. Eine konkrete Gefährdung für Außenstehende in dem Wohnhaus bestand den Angaben nach nicht.