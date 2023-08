Aktuell Land

Mann bedroht, belästigt und bespuckt Reisende am Bahnhof

Ein Mann hat am Bahnhof Backnang (Rems-Murr-Kreis) mehrere Menschen bedroht, er wurde festgenommen. Der 22-Jährige sei am Bahnhof herumgelaufen und habe wahllos Reisende belästigt und bespuckt, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Zudem habe er zwei Männer bedroht. Eine Zeugin rief die Polizei und teilte den Beamten mit, dass der Mann ein Messer mit sich führe.