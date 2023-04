Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 36-Jährige trat an der Unfallstelle aggressiv auf und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er blutete laut Sprecherin stark am Kopf. Beim Eintreffen der Polizei wollte der Mann die Flucht ergreifen, was jedoch misslang. Polizisten konnten ihn festnehmen. Beim Fixieren des wehrhaften Mannes zog sich ein Polizist leichte Verletzungen zu. An dem Unfall am Donnerstag sei sonst niemand anderes beteiligt gewesen.

PM Polizei