Mann aus Versehen im Keller eingeschlossen

Die Feuerwehr hat in Stuttgart einen Mann aus dem Keller eines großen Geschäftsgebäudes gerettet, der dort aus Versehen in einem Vorraum eingeschlossen war. Er war mit dem Aufzug ins zweite Untergeschoss gefahren und kam dann nicht mehr zurück. Der Mann habe nach eigenen Angaben rund drei Stunden in dem Vorraum gewartet und sich am Ende nicht mehr anders zu helfen gewusst, als den Feueralarm zu drücken, teilte die Feuerwehr in Stuttgart mit. Ein Rückweg über den Aufzug sei aus technischen Gründen nicht mehr möglich gewesen.