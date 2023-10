Aktuell Land

Mann aus Haft entlassen: Kurz darauf wieder verurteilt

Wenige Tage nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis ist ein Mann in Karlsruhe erneut zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 30-Jährige hatte unerlaubt in einer Tiefgarage geschlafen und sich dann Polizisten widersetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.