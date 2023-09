Aktuell Land

Mann auf Straße angeschossen: Tatverdächtiger in U-Haft

Ein Mann soll am Samstag in Offenburg auf einen anderen geschossen haben. Deswegen ist er nun wegen versuchten Totschlags festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. In der Wohnung des den Angaben zufolge älteren Mannes wurde Munition und eine Waffe gefunden, die als Tatwaffe in Betracht kommt. Der Mann hatte für die Waffe keine Erlaubnis.