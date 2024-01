Aktuell Land

Mann attackiert zwei Frauen und verletzt sie schwer

Ein Mann soll in Albstadt (Zollernalbkreis) zwei Frauen schwer verletzt haben. Der 39-Jährige habe die Haustüre eines Mehrfamilienhauses eingetreten und sich Zugang zur Wohnung einer 85-jährigen Seniorin verschafft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. In der Wohnung habe der Tatverdächtige auf die 85-Jährige sowie auf eine 51-jährige Besucherin mit verschiedenen Gegenständen eingeschlagen. Die Opfer seien von dem psychisch auffälligen Mann vermutlich willkürlich ausgewählt worden.