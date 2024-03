Aktuell Land

Mann attackiert Polizistin in Ulm: U-Haft

Ein Mann hat in Ulm eine Polizistin angegriffen und so verletzt, dass sie ihren Dienst beenden musste. Der Angreifer sei am Donnerstag auf eine Streifenbesatzung losgegangen, habe gegen das Polizeiauto getreten und schließlich auf die ausgestiegene Polizistin eingeschlagen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zusammen mit ihrem Kollegen konnte die 25-Jährige den Mann unter Kontrolle bringen. Nach dem Einsatz musste die Beamtin allerdings ins Krankenhaus.