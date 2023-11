Aktuell Land

Mann attackiert Polizeibeamten mit Messer: U-Haft

Ein 43-Jähriger soll in Mannheim einen Polizisten mit einem Messer schwer verletzt haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Eine Amtsrichterin erließ Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Der Polizeibeamte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.