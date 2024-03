Aktuell Land

Mann angelt Pistolen und Munition aus dem Neckar

Ein Mann hat in Stuttgart zwei Pistolen und Munition aus dem Neckar gezogen - zufällig war ein Fernsehteam bei dem Vorfall anwesend. Der 40-Jährige sei Mitglied eines Vereins, der sich für saubere Gewässer einsetzt, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts am Donnerstag mitteilte. Mit einer Magnetangel habe er an der dortigen Aubrücke eigentlich Unrat aus dem Wasser holen wollen. Das Team des Nachrichtensenders Welt TV wollte über das Engagement des Mannes berichten und habe ihn dazu am Samstag begleitet. Um welche Art von Pistolen es sich genau handelt und ob die Waffen funktionstüchtig sind beziehungsweise waren, werde nun untersucht. Bei der Munition habe es sich um eine geringe Stückzahl von Patronen gehandelt, hieß es weiter.