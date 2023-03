Aktuell Land

Mann übersieht im Auto Hundeleine: Frau schwer verletzt

Eine Frau ist schwer verletzt worden, weil ein Autofahrer in ihre Hundeleine gefahren ist. Der 55-Jährige hatte gerade das Gelände eines Geschäfts in Ilshofen (Kreis Schwäbisch-Hall) befahren und die gespannte Hundeleine übersehen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Durch die Wucht sei die 72-Jährige umgerissen worden und auf den Boden gestürzt.